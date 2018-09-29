برلماني يحصل على موافقة وزير التموين بتوزيع حصة مخبزين بملوي

قال النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوي، إنه يتلقى يوميًا تقريرًا مصورًا من بعض الشباب في إطار المتابعة اليومية لأزمة الخبز، كما يتواصل بصورة شبه يومية مع وكيل الوزارة ومدير إدارة تموين البندر.





وأكد "نادي"، في بيان له، أنه التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لحل مشكلة الخبز، وقد قرر توزيع حصة مخبزين هذا الأسبوع، وجارٍ توزيع الثالث خلال أيام، مشيرًا إلى أنه قدم للوزير طلبين بفتح مخبرين من الذين حصلوا على موافقات فى آخر اجتماع للجنة العليا للمخابز خلال فترة المحافظ الأسبق.





وأوضح نائب ملوي، أن وزير التموين وافق على طلبه وجارٍ اتخاذ إجراءات التشغيل، مطمئنا أهالي الدائرة "نبذل قصارى جهدنا لوضع حلول للأزمة".