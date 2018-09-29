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فن

تأجيل عرض مسرحية كينج كونج للأربعاء المقبل

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أجل المخرج محمد حسن افتتاح مسرحيته الجديدة "كينج كونج" ليوم الأربعاء المقبل، بسبب عدم الانتهاء من بعض أعمال الديكور.

العرض من إنتاج فرقة تحت 18 بإدارة الفنان وليد طه، تأليف سليم كتشنر وإخراج د.محمد حسن، بطولة نادر أبو الليف ومحسن محيى الدين ومجدي عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيري وسيد مصطفى وصبري علم الدين.

أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقي هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدي ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، خدع ومؤثرات إيهاب جمعة ومساعدو الإخراج: ابراهيم الزهيري، محمد عبد الستار، مخرج منفذ محمد مغربي، وإشراف فني وليد طه.

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