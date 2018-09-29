نائب يطالب بغلق سناتر الدروس الخصوصية

تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بسؤال لوزير التربية والتعليم، بشأن توغل ظاهرة الدروس الخصوصية، متسائلا: "ما خطة الوزارة لمواجهة الدروس الخصوصية و"السناتر"؟، الم يعلن الوزير عن بدء تطبيق منظومة تعليميه جديدة من ضمن محاورها القضاء على هذه الظاهرة.



وقال النائب، فى بيان صحفى له اليوم، السبت، إن هذه الظاهرة أصبحت ترهق كاهل أولياء الأمور، وأصبحت بمثابة وحش يفترس الأسر المصرية، لافتا إلى أن أسعار الحصة الواحدة أصبح مبالغا فيها ولابد من آلية للتصدى لها.



وطالب عضو مجلس النواب، بغلق كل السناتر التى أصبحت تجارة تستنزف جيوب أولياء الأمور، وتقوم بالترويج لنفسها أمام المدارس، وذلك من خلال توزيع الإعلانات والمنشورات لعمل دعاية للسناتر والدروس الخصوصية أمام المدارس لجلب المزيد من الطلاب، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه ولابد من منعه.



وناشد النائب أولياء الأمور التصدى لهذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع الوزارة للقضاء على السناتر والدروس الخصوصية، لافتا إلى أن النظام التعليمى الجديد لا توجد امتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين، كما أن المناهج تختلف كليا عن سابقيها، وبالتالى فلا داع للدروس الخصوصية، ومن الأفضل التعاون مع الوزارة من أجل أن يؤتى النظام الجديد بثماره.

