تغيب محافظ الدقهلية عن جولة وزير قطاع الأعمال بمصنع سماد طلخا

تغيب الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن جولة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في مصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا، الذى يعانى العديد من المشكلات، حيث استمع الوزير خلال جولته التي رافقه فيها المهندس نبيل مكاوى رئيس مجلس إدارة شركة سماد طلخا لمشكلات العاملين فيها.



واستقبل شاروبيم بمكتبه اليوم وزير قطاع الأعمال قبل الجولة ودار الحوار بينهما حول مشكلات المصنع والخسائر التى شهدها خلال الفترة الماضية.



كان "توفيق" أكد أن خسائر شركة سماد طلخا وصلت إلى 712 مليون جنيه وأن الوزارة تدرس التمويل الذى يدبر احتياجات المصنع ووضع خطة من أجل التطوير مصانع الأسمدة وكذلك الغزل والنسيج.