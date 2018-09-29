ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تغيب محافظ الدقهلية عن جولة وزير قطاع الأعمال بمصنع سماد طلخا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
همت الحسينى
تغيب الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن جولة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في مصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا، الذى يعانى العديد من المشكلات، حيث استمع الوزير خلال جولته التي رافقه فيها المهندس نبيل مكاوى رئيس مجلس إدارة شركة سماد طلخا لمشكلات العاملين فيها.

واستقبل شاروبيم بمكتبه اليوم وزير قطاع الأعمال قبل الجولة ودار الحوار بينهما حول مشكلات المصنع والخسائر التى شهدها خلال الفترة الماضية.

كان "توفيق" أكد أن خسائر شركة سماد طلخا وصلت إلى 712 مليون جنيه وأن الوزارة تدرس التمويل الذى يدبر احتياجات المصنع ووضع خطة من أجل التطوير مصانع الأسمدة وكذلك الغزل والنسيج.

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم السبت

وزير التعليم يقدم شرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري

في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على طريقة اكتشافها

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

الشيكولاتة السوداء تقي من أمراض القلب

سائق يتخلص من عشيقته بالزراعات في القليوبية

حكايات أحمد الفيشاوي مع السيدات.. إحداهن ارتدت الحجاب من أجله.. وأخرى تزوجها 40 يوما.. وينهي علاقته بـ فتاة الجونة.. وشيرين رضا رفضت الزواج منه

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

أمن القاهرة يعيد طفلا تائها لأسرته بعد ساعات من فقده.. صور

استشاري طب بديل: تناول لبان الدكر له فوائد صحية عديدة

وزير التعليم: كتاب Connect PLus سيكون جاهزًا خلال 10 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

البيئة: إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

فيديو

طريقة تحضير تارت التفاح للشيف نرمين هنو
خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو
فيديوجراف| أقصر حرب في التاريخ مدتها أقل من شوط مباراة
فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث
شعبة المصوغات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الشبكة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟