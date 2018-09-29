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رياضة

قمة يوفنتوس ونابولي تتصدر اهتمامات صحف إيطاليا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة اليوم السبت على مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو، والتي ستنطلق اليوم بديربي العاصمة روما، ثم موقعة يوفنتوس ونابولي.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" في عنوانها الرئيس: "رهان الاسكوديتو.. الأليانز ستاديوم: يوفي ونابولي لإظهار أوراقهما".

وأضافت: "رونالدو ضد إنسيني..أليجري يبحث عن فارق النقاط الست، وأنشيلوتي يحاول الإمساك به ويريد النقاط كاملة"، متابعة "دجيكو- إيموبيلي..روما ولاتسيو: الفرصة الكبيرة".

وأردفت الصحيفة "لوتارو مارتينيز يعود، إنتر يهاجم من أجل الفوز الرابع على التوالي".

وأضافت: "جاتوزو تحت الأضواء، لديه 3 مباريات لشفاء ميلان.. وظل كونتي يعود".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "ها هي القمة.. يوفنتوس ونابولي يضعان أفضل فريقين في الدوري وجها لوجه، والمديران الفنيان هدفهما الوحيد والذي تحقق كثيرًا هو الفوز".

ونقلت تصريح أليجري، مدرب يوفنتوس، الذي أزال التوتر من على أكتاف لاعبيه: "مباراة مهمة أكثر لنابولي"..بينما قال أنشيلوتي مدرب نابولى: "لا نلعب أبدًا من أجل التعادل، أنا استهدف النقاط كاملة".

وأضافت الصحيفة: "ديبالا سيكون على مقاعد البدلاء.. وفي المقابل، ميليك مع إنسيني في الأليانز ستاديوم".

وتابعت: "روما ولاتسيو، ديربي الخوف.. وإنتر، لوتارو وإيكاردي أمام كالياري".

أما صحيفة "توتو سبورت"، فعنونت: "يوفي - نابولي: كريستيانو في أول مواجهة للاسكوديتو".

وسلطت الصحيفة الضوء على المقابلة التي أجرتها مع بونتيس، أول مدرب لرونالدو في سبورتنج لشبونة، وقال بونتيس: "وصل إلى لشبونة في عمر 12 سنة، وفي إحدى المراحل أراد الرحيل، لذلك شجعته على ذلك.. يوفنتوس سيحصل على الأفضل منه وسيوسع مسيرته".

وأضافت:"ديربي روما ولاتسيو الناري.. بينما إنتر مع لوتارو مارتينيز ضد كالياري".

وتابعت الصحيفة "ميلينكوفيتش يقول: نحن شباب وأقوياء، المستقبل للفيولا، حصريا مدافع فيورنتينا يقول: بيولي مدرب كبير".

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