قمة يوفنتوس ونابولي تتصدر اهتمامات صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة اليوم السبت على مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو، والتي ستنطلق اليوم بديربي العاصمة روما، ثم موقعة يوفنتوس ونابولي.



وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" في عنوانها الرئيس: "رهان الاسكوديتو.. الأليانز ستاديوم: يوفي ونابولي لإظهار أوراقهما".



وأضافت: "رونالدو ضد إنسيني..أليجري يبحث عن فارق النقاط الست، وأنشيلوتي يحاول الإمساك به ويريد النقاط كاملة"، متابعة "دجيكو- إيموبيلي..روما ولاتسيو: الفرصة الكبيرة".



وأردفت الصحيفة "لوتارو مارتينيز يعود، إنتر يهاجم من أجل الفوز الرابع على التوالي".



وأضافت: "جاتوزو تحت الأضواء، لديه 3 مباريات لشفاء ميلان.. وظل كونتي يعود".



وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "ها هي القمة.. يوفنتوس ونابولي يضعان أفضل فريقين في الدوري وجها لوجه، والمديران الفنيان هدفهما الوحيد والذي تحقق كثيرًا هو الفوز".



ونقلت تصريح أليجري، مدرب يوفنتوس، الذي أزال التوتر من على أكتاف لاعبيه: "مباراة مهمة أكثر لنابولي"..بينما قال أنشيلوتي مدرب نابولى: "لا نلعب أبدًا من أجل التعادل، أنا استهدف النقاط كاملة".



وأضافت الصحيفة: "ديبالا سيكون على مقاعد البدلاء.. وفي المقابل، ميليك مع إنسيني في الأليانز ستاديوم".



وتابعت: "روما ولاتسيو، ديربي الخوف.. وإنتر، لوتارو وإيكاردي أمام كالياري".



أما صحيفة "توتو سبورت"، فعنونت: "يوفي - نابولي: كريستيانو في أول مواجهة للاسكوديتو".



وسلطت الصحيفة الضوء على المقابلة التي أجرتها مع بونتيس، أول مدرب لرونالدو في سبورتنج لشبونة، وقال بونتيس: "وصل إلى لشبونة في عمر 12 سنة، وفي إحدى المراحل أراد الرحيل، لذلك شجعته على ذلك.. يوفنتوس سيحصل على الأفضل منه وسيوسع مسيرته".



وأضافت:"ديربي روما ولاتسيو الناري.. بينما إنتر مع لوتارو مارتينيز ضد كالياري".



وتابعت الصحيفة "ميلينكوفيتش يقول: نحن شباب وأقوياء، المستقبل للفيولا، حصريا مدافع فيورنتينا يقول: بيولي مدرب كبير".