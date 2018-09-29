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بين الناس

أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:27 م
صدى البلد
كريم ناصر
يشكو أهالي منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، من كارثة انتشار المباني المخالفة وبناء بعض السكان فوق المساكن الحكومية مخالفين الارتفاع المسموح به، ما يشكل خطرا كبيرا على سكان الحي.

وأرسلت سلمى أحمد، إحدى قارئات موقع "صدى البلد" الإخباري، تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة شكاوى المواطنين الخاصة بالموقع، قائلة إن منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم تعاني من اعتداء الملاك على مساحات الشوارع والبناء فوق الارتفاعات المسموح بها، ما يثير الرعب في قلوب سكان الحي.

وقال محمود الرفاعيإن المنطقة تعاني أيضا من اعتداء السكان على المساكن الحكومية وبناء أدوار إضافية، ما يشكل خطرا كبيرا على البنية وسكان العقارات والمارة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحي عدة مرات ولكن بلا رد.

واستغاث القراء بالحي والجهات المسئولة بسرعة التصرف في الأمر وإزالة المباني والأدوار المخالفة وإعادة الطمأنينة إلى قلوب القراء.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.
أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور
أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور
أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور
أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور
أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور
أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور

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