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حوادث

ضبط المتهمين بتهريب سجناء من سيارة شرطة بقنا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:19 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
يوسف رجب
تمكنت قوة أمنية بمركز أبوتشت، من ضبط الأشخاص المتورطين فى إطلاق نار على سيارة شرطة ما أدى لاصابة 3 من رجال الشرطة بطلقات نارية، وتهريب متهمين تم ضبطهم على خلفية جريمة وقعت فى محافظة سوهاج.

وتمت عملية المداهمة بالتنسيق بين مديريتي أمن قنا وسوهاج، لضبط المتهمين، وتمكنت القوة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من إزالة 5 منازل للعناصر الإجرامية بقرية الكرنك، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان متهمون من قرية الكرنك التابعه لمركز أبوتشت، قتلوا طبيبًا بمركز المنشأة بسوهاج، وفروا هاربين، وتم التعرف عليهم من خلال كاميرات مراقبه بالمكان، فتم إلقاء القبض عليهم، إلا أن أشخاص آخرين هاجموا سيارة الشرطة وتمكنوا من تهريبهم وإطلاق النار على قوات الشرطة، نتج عنها إصابة أميني شرطة وخفير بطلقات نارية، وهروب المتهمين من داخل سيارة الشرطة.

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