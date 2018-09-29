معرض الإمارات الفروسية يحقق مبيعات فلكية خلال 3 أيام

60 ألف زائر لـ #المعرض_الدولي_للصيد_والفروسية 2018 خلال ثلاثة ايام والمبيعات 27 مليون درهم.#وام https://t.co/Xm76yBUksU pic.twitter.com/sgW5oE4NyP — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 29, 2018

تواصل الدورة السادسة عشرة من المعرض الدولي للصيد والفروسية 2018، المقام تحت رعاية حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات فعالياتها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات اليوم عبر صفحتها بموقع "تويتر"، تفاصيل تجاوز أعداد زوار المعرض الـ 60 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى فيما تجاوز حجم مبيعات الأسلحة في المعرض حاجز الـ 27 مليون درهم خلال الأيام الثلاثة الأولى.وشهد المعرض إقبال الزائرين من داخل الإمارات وخارجها حيث تنوع الزوار بين الأسر وطلبة المدارس والجاليات الأجنبية الذين جذبتهم الحياة القديمة، والصناعات اليدوية إضافة إلى الفئات المهتمة بشكل خاص بالصقور والحيوانات الأليفة حيث حظيت أجنحة أسلحة الصيد بإقبال واضح في ظل تنوع المشاركات هذا العام وتميزها.