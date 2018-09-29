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منوعات

معرض الإمارات الفروسية يحقق مبيعات فلكية خلال 3 أيام

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
شيرين عادل
تواصل الدورة السادسة عشرة من المعرض الدولي للصيد والفروسية 2018، المقام تحت رعاية حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات فعالياتها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات اليوم عبر صفحتها بموقع "تويتر"، تفاصيل تجاوز أعداد زوار المعرض الـ 60 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى فيما تجاوز حجم مبيعات الأسلحة في المعرض حاجز الـ 27 مليون درهم خلال الأيام الثلاثة الأولى.

وشهد المعرض إقبال الزائرين من داخل الإمارات وخارجها حيث تنوع الزوار بين الأسر وطلبة المدارس والجاليات الأجنبية الذين جذبتهم الحياة القديمة، والصناعات اليدوية إضافة إلى الفئات المهتمة بشكل خاص بالصقور والحيوانات الأليفة حيث حظيت أجنحة أسلحة الصيد بإقبال واضح في ظل تنوع المشاركات هذا العام وتميزها.

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