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فن

رانيا محمود ياسين: أبحث عن برنامج جديد بشروطي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها الكبيرة بفكرة تقديم البرامج على شاشة الفضائيات في الفترة الأخيرة، خصوصا أن ردود الأفعال على تقديمها للبرامج كانت إيجابية.

وقالت "رانيا" في تصريح لـ"صدى البلد" إنها تبحث في فكرة برنامج جديدة تختلف عن الأفكار التي قدمتها من قبل، معربة عن تمنياتها أن تشارك في برنامج اجتماعي يهتم بمشاكل التي يعانون منها.

يشار إلى أن رانيا محمود ياسين تشارك في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي يعرض الآن من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وموسيقى تامر كروان، وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها بالوطن العربي، وهو عمل درامي، يحتوي على قصص مختلفة، كل منها لا تتجاوز 5 حلقات، تناقش قضايا مجتمعية حقيقية.

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