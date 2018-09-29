إطلاق حملة لتجميل الطريق الزراعي السريع بالقليوبية ..صور

انطلقت اليوم السبت حملة نظافة وتجميل الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بنطاق محافظة القليوبية وذلك بمشاركة رؤساء مدن الخانكة وحى شرق وحى غرب، ومدينة قليوب، وقها، وطوخ، وبنها، وكفر شكر، لرفع التراكمات الترابية على الطريق السريع.



وشارك فى الحملة اللواء عواد على سكرتير عام محافظة القليوبية والذى أكد أن الحملة يشارك فيها الاجهزة التنفيذية ورؤساء المدن حيث تعمل جميع المعدات والعمال فى نظافة ودهانات وتجميل الطريق وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.



ووجه السكرتير العام بضرورة المشاركة الفعالة فى المبادرة وإزالة كافة تراكمات القمامة على الطريق الزراعى قائلا: " كل رئيس مدينة مسئول عن منطقته وسيحاسب المقصرين فى عملهم".