ننشر أماكن الكشف الطبى والتحاليل لحملة فيرس سى بالفيوم

تبدأ الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية (ضغط سكر سمنة) التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وتستمر لمدة شهرين.



صرحت الدكتورة آمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، بأنه تم تحديد عدة أماكن لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى، وهى: "مركز طبى الحادقة، والكيمان والسد العالى والشيخ حسن ومستشفى الفيوم العام ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الرمد والاستاد الرياضى، ومجلس مدينة الفيوم، وتوجيه المعامل بالصوفى ومركز شباب قحافة واستراحة التربية والتعليم بالشيخ حسن وقصر الثقافة بالفيوم، بالإضافة للمواقع بجميع أنحاء قرى الفيوم والتحليل ويتم على يد فريق طبى مدرب وآمن جدا أدوات لكل شخص بنقطة دم واحدة بدون الم والكشف مجانى للجميع فوق 18 سنة ببطاقة الرقم القومى فقط وتظهر النتائج خلال 10 دقائق.



وأضافت هاشم، أنه فى حالة إيجابية التحليل يتم صرف العلاج بالمجان، وهو علاج فعال بنسبة كبيرة، مطالبة جميع أهالى الفيوم بالمشاركة للقضاء على فيروس سي.