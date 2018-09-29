لأول مرة.. المرأة تقود وتشرح وتضع السياسات.. نساء العالم يتحدن We Too.. قيادات نسائية بالأمم المتحدة يرسمن خرائط السلام بالعالم.. وحقوق المرأة أولوية قصوى بالجمعية 73

رئيسة اجتماعات الدورة 73 للأمم المتحدة: تاعنف والاعتداء مازالا مستمرين ضد المرأة

رئيسة وزراء صربيا تدعو إلى عالم أكثر حرية وعدلًا

لأول مرة.. تضاعف أعداد النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة بالعالم بالدورة 73 للأمم المتحدة

رئيسة وزراء نيوزيلندا: المرأة مازالت تعاني داخل المنزل من العنف المنزلي وخارجه من فجوة الأجور





في أسبوع محوري للمرأة في الولايات المتحدة، طرحت الأمم المتحدة عددا من أصوات النساء في اجتماعها السنوي الـ 73 في نيويورك؛ من أجل تمكين المرأة، وتعتبر واحدة من المطالبات التي تم المناداة بها من قبل، لتطلق حركة "نحن أيضا" تعبيرا عن المكانة التي يجب ان تتبوأها المرأة حول العالم.



في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت خلال شهر سبتمبر الجاري، هي أول مرة ينظر من خلالها إلى المرأة في العالم بنظرة مغايرة، منذ أن تم إطلاق حركة "me too" في خريف 2017، والتي بدأت بتضخيم أصوات النساء بطريقة جديدة ممن تعرضن لاعتداءات جنسية، جاءت بعض أقوى الكلمات من أفواه قائدات إناث، وهن شخصيات بارزة ومعروفة، حتى مكنت من اتساع نطاق تأثير الحركة وفقا لطموحات المشاركات فيها.



وقدمت القيادات النسائية خرائط طريق للسلام في وسط أفريقيا والبلقان، وطعنت الحكومات في مكافحة معاداة السامية، وكشفت أخطار الحواجز التجارية ، وقاومت - أو تبنت - الخطاب القومي.



ودعت، رئيس وزراء صربيا، إلى "عالم أكثر حرية وعدلًا، وأيضًا، إذا كنت أريد أن أكون أمينا، أكثر متعة".



ووفقا لتقرير صدر في العام الماضي من قبل الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، وهي مجموعة مستقلة، حيث تضاعف عدد النساء ممن يشغلن مناصب رؤساء ورؤساء وزراء بين الأمم المتحدة تضاعفت من بين 193 دولة عضوا - إلى 19 - من عام 2005 إلى عام 2016



ووجد التقرير أن النساء احتجزن حوالي 18 في المائة من مناصب وزراء الحكومة، و23 في المائة من المقاعد البرلمانية في أنحاء العالم.



وفي العام الجاري، حددت الأمم المتحدة نفسها نفس المذهب، حيث أدرجت حقوق المرأة كأولوية أولى للجمعية العامة 73 لعام 2018.



وقالت رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة اللامم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا جارسيس، التي أطلقت وترأست هذا الحدث الذي استمر أسبوعًا، وفقا لما نقلته عنها "اسوشيتدبرس" إن العنف يستمر ضد المرأة في جميع المناطق.



وأضافت: "لا تزال الفتيات والمراهقون يفتقرن إلى ما يكفي من فرص الوصول إلى المعلومات والجودة، ويؤدي التمييز ضد المرأة إلى إضعاف الاقتصاد العالمي".



وجاءت رسالتها في لحظة استثنائية للنساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وتابعت: "مع اقتراب قادة العالم من الأمم المتحدة، شاهد الأمريكيون (وبعضهم في الأمم المتحدة) مشهدًا غريبًا ومثيرًا للعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين استجوبوا رجلًا يريد الخدمة في أعلى محكمة في الأرض وامرأة تقول إنه اعتدى عليها جنسيا منذ أكثر من ثلاثة عقود".



واستطردت: "دفعت الشهادة إلى الجدل العام والبحث عن الذات من خلال التمييز الجنسي الراسخ الذي لا يزال يؤكد العلاقات بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة".



وقالت: "لكن سماع بعض العناوين التي ألقيت هنا في الأمم المتحدة، كان واضحًا: في العديد من الأماكن خارج الحدود الأمريكية، تظل المساواة بين الجنسين حلما بعيد المنال".



وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن: "يبدو من المدهش أنه في عصرنا الحديث، علينا أن نلزم أنفسنا بالمساواة بين الجنسين"، مضيفة أنه لا يزال هناك فجوة في الأجور بين الجنسين، وتمثيل أكثر للمرأة في العمل بأجور منخفضة، فضلا عن العنف المنزلي".



وأضافت: "لن تحتفل أبدا بالمكاسب التي حققناها للنساء محليا، في حين أن النساء والفتيات الأخريات في العالم تعاني من نقص في الحقوق الأساسية".



ولفتت آردرن الاهتمام بجلب طفلها إلى مقر الأمم المتحدة، لكنها قالت إنها تريد أن تدل بنقطة أوسع: أن الرضاعة الطبيعية أثناء قيادتها للحكومة يجب أن تكون إجراءً عاديا، وليست محط تنمر العديد.



وعلى الجانب الآخر، كانت هناك مداخلات مذهلة للغاية هذا الأسبوع: المرأة تقود وتشرح وتضع سياسة حول مواضيع لا علاقة لها على الإطلاق بالجنس.



ومع ذلك، فإن النساء في المنصة الأممية، مثلهن مثل النساء القائدات في كل مكان، لا يزلن يخضعن لمزيد من التدقيق، فلقد جمعن السلطة والتعاطف، وحفرن أماكنهن في الشئون العالمية:



- وقفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيسة الليتوانية داليا جريوسبوكاي بثبات ضد ما وصفوه بالعدوان الروسي.



- وأبدت رئيسة إستونيا كيرستي كالجولد إعجابها برؤية بلدها الفائقة المتطورة للمستقبل.



- أما المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، فقدت حشد الدول العربية حول خطة لاستخدام المدارس لمكافحة معاداة السامية.



واقترحت نائبة رئيس كوستاريكا إبسي كامبل بار، التي تمثل برلمان بلادها، مكافأة نصف سنوية، للعمل ضد العنف الجنسي المستخدم كتكتيك للإرهابيين وسلاح حرب.



ويشير التقرير الأمريكي إلى امرأتين حاربتا دولتهما بمرارة، هما الرئيسة الكرواتية كليندا جرابار - كيتاروفيتش ورئيسة الوزراء الصربية آنا برانابيتش، اللتان عرضتا طريقهما نحو السلام في البلقان، وكلاهما يؤدي إلى جانب الرجال، فقد دافعن بقوة عن دولهن وجلبن رسائل في الوقت المناسب إلى نيويورك.



وكان حضور أفريقيا في الأمم المتحدة هذا العام ذكوريا صارخا، فقد تركت أول امرأة في أفريقيا رئيسة ليبريا، إيلين جونسون سيرليف، منصبها هذا العام، تاركة فراغا في القارة.



ولم تضع الأمم المتحدة امرأة في موقع المسئولية بعد، لكن الأمين العام أنطونيو جوتيريس حدد نقطة لتعيين النساء في المناصب العليا، وهذا الأسبوع أيضا، ممن تركن بصماتهن.



ورحبت نائبة الأمين العام للامم المتحدة النيجيرية أمينة محمد، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما وصل إلى الأمم المتحدة.



وتعتبر ايسبينوزا هي أول امرأة من أمريكا اللاتينية تترأس جمعية عامة تابعة للأمم المتحدة ورابع امرأة فقط تفعل ذلك في أكثر من سبعة عقود من تاريخ الأمم المتحدة.



ويشير العدد الكبير من الرجال الذين يحتفلون بقيادة إسبينوزا للجمعية العامة إلى التغيير في الجو لصالح المرأة وهذا هو انعكاس آخر لحقيقة أن الحكم العالمي في القرن الواحد والعشرين لا يمكن تصوره من دون قيادة النساء، وفقا لما قاله رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حين قال: "الآن، حان دور النساء".

