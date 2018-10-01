ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الأربعاء .. افتتاح مسرحية كينج كونج على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
طارق موسى
يشهد الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، افتتاح العرض المسرحى"كينج كونج" مساء يوم الأربعاء 3 أكتوبر المقبل، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

ويقول الدكتور محمد حسن مخرج العرض، إن فنان السيرك القومي محمود أبو العينين الملقب بـ "الجنرال" يشارك بأخطر فقراته وهى "التنشين بالسلاح" في العرض الكوميدي "كينج كونج" ويقوم بالتنشين علي نجم العرض نادر أبو الليف من خلال جولة فنية رائعة سوف تبهر مشاهدي العرض.

"كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، تدور أحداثه حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، ويبدأ الصراع بين مجموعة تنتهج طريق الخير وأخرى تنتهج طريق الشر.

العرض بطولة الفنانين "نادر أبو الليف، محسن محيى الدين، مجدي عبدالحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، أسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، سيد مصطفى، صبري علم الدين" بالإشتراك مع فنان السيرك القومى "محمود أبو العينين".

"كينج كونج" أشعار : محمد الشاعر، ألحان : سيد أبو العلا، توزيع موسيقي : هيثم فاروق، ديكور وملابس : مجدي ونس، استعراضات : محمد سميح، إضاءة : محمود عطية، خدع ومؤثرات : إيهاب جمعة، مساعدو الإخراج : إبراهيم الزهيري و محمد عبد الستار، مخرج منفذ : محمد مغربى، إشراف فنى: وليد طه، تأليف : سليم كتشنر، وإخراج : د.محمد حسن.

ترشيحاتنا

نشاط مكثف لمستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. إعادة تشكيل أماناته.. وإطلاق قوافل طبية وتنظيم مبادرة لتوظيف الشباب بالسعودية.. ومرعى: نسعى لخلق استراتيجية لتكثيف دور الحزب على أرض الواقع

التحقيق مع المتهم بمحاولة قتل قاضى محكمة الأسرة

سمير رؤوف: 5 أسباب وراء خسارة البورصة 107 مليارات جنيه.. الثالث سياسي

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

حُرم من تسديد ركلات الجزاء.. صفوت عبد الحليم أول لاعب يحصل على مكافأة لحصوله على إنذار

وائل رياض: لم أفكر في الانتقام من الأهلي.. فيديو

الأهلي والزمالك حبايب .. ننشر تشكيل اللجنة الرياضية بحزب الوفد

وسقطت أغلى طائرة في التاريخ.. قصة انهيار الشبح الأمريكية للمرة الأولى

تفاصيل ربط فتاة في تروسيكل والاعتداء عليها ببورسعيد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

العلم الإسرائيلي يرفرف فوق قطر خلال أيام

ننشر تفاصيل وفاة صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans
سيد الطيب: الوضع الحالي للقومية للأسمنت ضعيف.. والخسائر مستمرة .. فيديو
طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو
الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟