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مرأة

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:51 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
هاجر هانئ
خطفت الدوقة ميجان ماركل زوجة الأمير هارى، الأنظار خلال زيارة الأكاديمية الملكية للفنون في لندن وهي المناسبة الاولى التي تحضرها بشكل فردي منذ زواجها من حفيد ملكة بريطانيا.

تألقت ميجان بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود قصير تميز بأكمامه الشيفون، وحمل التصميم توقيع علامة "جيفانشي"، كما يتسم التصميم بأنه دمج بين القماش المخملى والشيفون، وتزين بحزام عريض حول منطقة الخصر، وبلغ ثمنه 3,300 دولار أميركي.

ونسقت ميجان مع الفستان حذاء أنيق من Aquazzura يبلغ ثمنه نحو 1,000 دولار أميركي وحقيبة يد صغيرة من جيفانشي، كما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التى منحتها إطلالة كاملة.
ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته
ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته
ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته
ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته
ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته
ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته
ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

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