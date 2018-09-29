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بين الناس

أهالي الورشة يشكون من تعديات أصحاب المقاهي على مساحة الشارع

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:55 م
صدى البلد
كريم ناصر - وسام مختار
أرسل "عواد طارق" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يتضرر فيها من التعديات على شارع الورشة التابع لحي المرج واستغلال أصحاب المحلات والمقاهي مساحة الشارع لحسابهم، وسط إهمال من الحي لحالة الشارع.

وأكد "حسني سلطان" أن هذه المشكلة موضحا استغلال أصحاب المقاهي ليلا، لمساحة الشارع ونشر المحلات بضائعها في وسط الطريق معيقين حركة المارة والسيارات، مما يفسد المظهر الحضاري للشارع.

وطالب القراء المسؤولين بالتعامل مع الموقف وسرعة إزالة التعديات وإعادة الشارع لمساحته الطبيعية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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