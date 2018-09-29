ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بمشاركة مصر .. أمريكا تستضيف قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من الناتو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:33 م
قمة الرياض
قمة الرياض
دعاء ابوهشيمة
كشفت تقارير أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي "الناتو" مكونة من تسع دول عربية تضم دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن والولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "ذا ناشونال" أكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي "تيم لندركينج" أن الإدارة الأمريكية تخطط لعقد قمة عربية في يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه كان يجري مفاوضات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لوضع أسس تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.

وأضاف "لندركينج" أن "هذا ينبع من قمة الرياض التي عقدت في 2017 حيث اتفق الجميع ان تجتمع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي سنويًا من أجل بناء التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن التحالف سيكون له أساس في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور

تخلصي من رائحة المنزل الكريهة والطاقة السلبية بملعقة من هذا الخليط

علي جمعة يوضح هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ..فيديو

ما هي أفضل حبوب القهوة في العالم؟

وزير التعليم: محتوى تابلت أولى ثانوي متاح على بنك المعرفة

خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

المقاتلة الأمريكية إف 35 تثير مخاوف الجيش الإسرائيلي

سائق يتخلص من عشيقته بالزراعات في القليوبية

شعبة المصوغات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الشبكة.. فيديو

صحيفة إسرائيلية: إعلان صفقة القرن في يناير المقبل

ليفربول بقيادة محمد صلاح فى اختبار صعب أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد وأتليتكو اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

البيئة: إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

فيديو

طريقة تحضير تارت التفاح للشيف نرمين هنو
خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو
فيديوجراف| أقصر حرب في التاريخ مدتها أقل من شوط مباراة
فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث
شعبة المصوغات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الشبكة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟