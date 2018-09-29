بمشاركة مصر .. أمريكا تستضيف قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من الناتو

كشفت تقارير أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي "الناتو" مكونة من تسع دول عربية تضم دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن والولايات المتحدة.



ووفقًا لصحيفة "ذا ناشونال" أكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي "تيم لندركينج" أن الإدارة الأمريكية تخطط لعقد قمة عربية في يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه كان يجري مفاوضات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لوضع أسس تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.



وأضاف "لندركينج" أن "هذا ينبع من قمة الرياض التي عقدت في 2017 حيث اتفق الجميع ان تجتمع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي سنويًا من أجل بناء التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن التحالف سيكون له أساس في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

