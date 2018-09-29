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ما هي أفضل حبوب القهوة في العالم؟

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:37 م
حبوب القهوة
حبوب القهوة
أماني إبراهيم
يتم الاحتفال بالقهوة كواحدة من أكثر المشروبات المفضلة للإنسان، في يوم مخصص وهو 29 سبتمبر من كل عام، ويرصد "صدى البلد" لمحبي القهوة الجدد والقدامى، أفضل 5 أنواع لحبوب البن.

- البن البرازيلي سانتوس:
بالنسبة للجدد في عالم القهوة، فتعد حبوب البن البرازيلية سانتوس بداية جيدة لهم، فتتكون القهوة البرازيلية سانتوس من فاصوليا خفيفة محمصة ولها قوام ناعم، وتكون جيدة لمن يحبون إضافة السكر أو الحليب إلى قهوتهم وسانتوس مدينة برازيلية، أصبحت حاليا مكان رئيسي في البرازيل لتصدير البن، وفقًا لـ"worldoffoodanddrink".

- البن المحمص:
أما لأولئك الذين يريدون مذاقا أكثر قوة، فإن حبوب البن المحمصة الداكنة هي الخيار الأفضل لهم،ويحظى هذا النوع بشعبية في أوروبا، ومشروب القهوة الإسبرسو أيضا.

- البن الإثيوبي :
ويوجد نوع مختلف من البن وهو "البن الإثيوبي" وهي مزيج ناجح لمحبي القهوة بين السعر المناسب والمذاق الرائع، فتتميز حبوب البن الإثيوبية بأنها غنية بمذاق مميز للقهوة، ولونها يشبه النبيذ القرمزي.

ويقال إن القهوة اُكتشفت في منطقة كافا في جنوب شرق إثيوبيا، ومن الممكن الحصول منها على قهوة إثيوبية بجودة عالية بأسعار متوسطة، ومدينة سيدامو هي أشهر منطقة لزراعة البن في إثيوبيا حيث تزرع حبوب البن في مزارع صغيرة على ارتفاع يتراوح من 1500 إلى 2200 متر فوق مستوى سطح البحر.

- حبوب القهوة جافا:
ربما تكون واحدة من أشهر أنواع حبوب البن، وهي "قهوة جافا"، وصدرت في بدايتها من شركة الهند الشرقية الهولندية قديما، واليوم يتم إنتاجها من إندونيسيا، وهذه القهوة معروفة بمذاقها الذي يشبه الشيكولاتة، ونكهة التبغ، ويكون طعمها مميزا بإضافة الحليب.

- قهوة كونا:
تزرع حبوب البن "كونا" في منطقة كونا من جزيرة هاواي، ولها مذاق خفيف فهي تشبه الفاصوليا وبعد طحنها تكون أكثر حدة من القهوة العادية.

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