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فيديوجراف| أقصر حرب في التاريخ مدتها أقل من شوط مباراة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:34 م
أقصر حرب في التاريخ
أقصر حرب في التاريخ
إسلام عبد الهادي


من المعروف أن الحروب قد تستمر لفترات طويلة تتناحر فيها القوى حتى يبسط أحدهم سيطرته ونفوذه على الآخر، إلا أن حرب زنجبار وبريطانيا تعد أقصر حرب في التاريخ.

الحرب نشبت عام 1896، بين بريطانيا ودولة زنجبار، وذلك بعد تدخلات بريطانيا وسيطرتها على تجارة زنجبار ومطالبتها السلطان خالد بن برغش حاكم زنجبار بالتنحي عن الحكم.

رفض سلطان بن برغش طلب بريطانيا، ما دفع بريطانيا بالتدخل عسكريا وإنهاء الحرب في 40 دقيقة فقط وهي مدة لا تتجاوز زمن شوط مباراة لكرة القدم، وفي الفيديو يمكنك التعرف على تفاصيل أقصر حرب في التاريخ.

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