خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه بناء على ما تم نشره على موقع الجارديان، أن هناك 50 مليون حساب فيسبوك معرضين لثغرة أمنية يمكن من خلالها اختراق الحسابات واستغلال بياناتهم من خلالها.



وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم السبت، أن "فيس بوك" لحماية الحسابات الخاصة به قد قام بتحديث أمان، بدوره قام بالخروج من عدد كبير من الحسابات الشخصية.



وتابع "حجاج" أنه على المواطنين عدم الاحتفاظ بالمعلومات أو الصور الشخصية على حساباتهم عبر "فيس بوك"، إضافةً إلى استخدام إيميل حقيقي مع تذكر كلمة السر الخاصة به، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الخطوة الثانية من التحقق الخاص بالدخول إلى الفيس بوك.

