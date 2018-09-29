جمع 31 ألف طن قش أرز بكفر الشيخ يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



ومن أبرز عناوين الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة كفر الشيخ: جمع 31 ألف طن "قش أرز" وحملات تفتيشية على 107 مكامير.



محافظة الغربية: كسر في خط غاز بطنطا يسفر عن حريق محدود.



محافظة البحر الاحمر: "الاتصالات" تقدم منحة مجانية للخريجين بمدينة سفاجا.



محافظة البحيرة: رئيس "إيتاي البارود" يتسلم منصبه الجديد بالمدينة ويلتقي قيادات الوحدة.



محافظة الغربية: توجيهات بتطهير ترع ورفع قمامة المحلة وإحالة مسئول للتحقيق.