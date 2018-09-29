طريقة تحضير تارت التفاح للشيف نرمين هنو

نقدم لك طريقة تحضير تارت التفاح من مطبخ الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر المذاع على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير



-القاعدة

1 و نصف كوب دقيق

رشة ملح

7 ملعقة كبيرة زبدة

ماء مثلج حسب الحاجة



-الحشو

4 شرائح رفيعة تفاح أخضر

ليمون

بيضة

كوب كريمة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر بني فاتح

2 ملعقة كبيرة دقيق

نصف ملعقة صغيرة قرفة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زبدة



طريقة التحضير



القاعدة



* يخفق الدقيق والزبدة والملح للحصول على خليط رملي

* يضاف الماء المثلج بالتدريج للحصول على عجين متماسك

* يفرد في قالب تارتيخبز مع وضع طبقة من البقول حتى الحصول على أطراف ذهبية وتزال طبقة البقول



الحشو



* يخلط السكر البني والقرفة والدقيق ويضاف البيض والفانيليا وعصير الليمون والكريمة ورشة الملح

* يضاف التفاح ويقلب مع الخليط

* يُساوى الحشو في التارت وتضاف قطع الزبدة على الوجه

* يخبز على حرارة ١٦٠ لمدة ٣٥-٤٠ دقيقة



