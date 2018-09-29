طريقة تحضير تارت التفاح للشيف نرمين هنو

نقدم لك طريقة تحضير تارت التفاح من مطبخ الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر المذاع على قناة سي بي سي سفرة.
المقادير
-القاعدة
1 و نصف كوب دقيق
رشة ملح
7 ملعقة كبيرة زبدة
ماء مثلج حسب الحاجة
-الحشو
4 شرائح رفيعة تفاح أخضر
ليمون
بيضة
كوب كريمة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب سكر بني فاتح
2 ملعقة كبيرة دقيق
نصف ملعقة صغيرة قرفة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة زبدة
طريقة التحضير
القاعدة
* يخفق الدقيق والزبدة والملح للحصول على خليط رملي
* يضاف الماء المثلج بالتدريج للحصول على عجين متماسك
* يفرد في قالب تارتيخبز مع وضع طبقة من البقول حتى الحصول على أطراف ذهبية وتزال طبقة البقول
الحشو
* يخلط السكر البني والقرفة والدقيق ويضاف البيض والفانيليا وعصير الليمون والكريمة ورشة الملح
* يضاف التفاح ويقلب مع الخليط
* يُساوى الحشو في التارت وتضاف قطع الزبدة على الوجه
* يخبز على حرارة ١٦٠ لمدة ٣٥-٤٠ دقيقة
المقادير
-القاعدة
1 و نصف كوب دقيق
رشة ملح
7 ملعقة كبيرة زبدة
ماء مثلج حسب الحاجة
-الحشو
4 شرائح رفيعة تفاح أخضر
ليمون
بيضة
كوب كريمة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب سكر بني فاتح
2 ملعقة كبيرة دقيق
نصف ملعقة صغيرة قرفة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة زبدة
طريقة التحضير
القاعدة
* يخفق الدقيق والزبدة والملح للحصول على خليط رملي
* يضاف الماء المثلج بالتدريج للحصول على عجين متماسك
* يفرد في قالب تارتيخبز مع وضع طبقة من البقول حتى الحصول على أطراف ذهبية وتزال طبقة البقول
الحشو
* يخلط السكر البني والقرفة والدقيق ويضاف البيض والفانيليا وعصير الليمون والكريمة ورشة الملح
* يضاف التفاح ويقلب مع الخليط
* يُساوى الحشو في التارت وتضاف قطع الزبدة على الوجه
* يخبز على حرارة ١٦٠ لمدة ٣٥-٤٠ دقيقة