ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرتا الصحة والتضامن تصلان إلى القاهرة بعد مشاركتهما بالأمم المتحدة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:42 م
صدى البلد
أ ش أ
وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من نيويورك، بعد مشاركتها في فعاليات الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقد بمدينة نيويورك.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لنيويورك.
والتقت الوزيرة مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الطبية، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي قام بدعم وتطوير قطاع الرعاية الأساسية في مصر خلال الفترة الأخيرة، كما اجتمعت مع العديد من شركات الأدوية العالمية بأمريكا لبحث التعاون المشترك.

كما وصلت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، إلى القاهرة قادمة من نيويورك.

وحصلت وزيرة التضامن الاجتماعي، على جائزة منظمة الصحة العالمية؛ لأفضل الوزراء تأثيرا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحة ويطلق عليها (champions) القادة الأبطال الذين تبنوا قضايا لها تأثير إيجابي على الصحة.

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات كوثر العسال

أسعار الذهب اليوم السبت

ليفربول بقيادة محمد صلاح فى اختبار صعب أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات.. غدا

ما هي أفضل حبوب القهوة في العالم؟

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

الأزهر: يجوز للمرأة زيارة القبور بلا كراهة بـ 3 شروط

البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول ..فيديو

القبض على المتهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

إسدال الستار على مذبحة الشروق.. النيابة تكشف المفاجأة الأخيرة

حكايات أحمد الفيشاوي مع السيدات.. إحداهن ارتدت الحجاب من أجله.. وأخرى تزوجها 40 يوما.. وينهي علاقته بـ فتاة الجونة.. وشيرين رضا رفضت الزواج منه

القبض على المتهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

تخلصي من رائحة المنزل الكريهة والطاقة السلبية بملعقة من هذا الخليط

فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث

وزير التعليم يقدم شرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري

النائب العام يحيل 25 فلسطينيا و4 موظفين بالأحوال المدنية للجنايات

زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

علي جمعة يوضح هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

البيئة: إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

فيديو

خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين
البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول ..فيديو
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار
طريقة تحضير تارت التفاح للشيف نرمين هنو
خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟