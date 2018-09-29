وزيرتا الصحة والتضامن تصلان إلى القاهرة بعد مشاركتهما بالأمم المتحدة

وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من نيويورك، بعد مشاركتها في فعاليات الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقد بمدينة نيويورك.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لنيويورك.

والتقت الوزيرة مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الطبية، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي قام بدعم وتطوير قطاع الرعاية الأساسية في مصر خلال الفترة الأخيرة، كما اجتمعت مع العديد من شركات الأدوية العالمية بأمريكا لبحث التعاون المشترك.



كما وصلت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، إلى القاهرة قادمة من نيويورك.



وحصلت وزيرة التضامن الاجتماعي، على جائزة منظمة الصحة العالمية؛ لأفضل الوزراء تأثيرا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحة ويطلق عليها (champions) القادة الأبطال الذين تبنوا قضايا لها تأثير إيجابي على الصحة.