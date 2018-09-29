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حوادث

20 ديسمبر نظر دعوى إسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبدالله

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:44 م
هشام عبدالله
هشام عبدالله
كتب محمد زهير
أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

قالت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، إن هشام عبدالله انضم إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة القناة التلفزيونية المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.

وأضافت الدعوى أن "هشام عبد الله ظهر عبر البرنامج الذى يقدمه، وتطاول على النظام المصرى وعلى الشعب المصري"، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأسعار، مرتكبًا في حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة "الخيانة العظمى".

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