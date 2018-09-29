برلمانية: الشرقية تعيش على أكوام القمامة دون تدخل المسؤولين

أعربت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، عن استيائها الشديد بسبب انتشار القمامة في مختلف شوارع الشرقية دون تدخل يذكر من جانب رؤساء المدن والأحياء لرفع تلك القمامة ومنع انتشارها بهذا الشكل.



وأضافت فهيم، في بيان صحفي لها أن صناديق القمامة –إن وجدت- متهالكة ولا تصلح لجمع المخلفات، إذ يقوم السكان بإلقاء القمامة حول الصناديق، مما تتراكم أكوام القمامة في وسط الطريق، وتراكم القمامة وانتشارها في كل أنحاء محافظة الشرقية مشهد متكرر وينبئ بكارثة بيئية تهدد مستقبل أهالي محافظة الشرقية وتقضي عليهم بسبب تجاهل المسؤولين للبيئة التي يعيش بها أهالي المحافظة.



واستطردت عضو البرلمان: توسلات الأهالي المستمر لرئيس مجلس ومدينة الزقازيق للتدخل وسرعة حل المشكلة لعدم إلقاء القمامة بالمقابر لم تجد أية نفع على الإطلاق, وبات الأمر كأنه شىء طبيعي يجب علينا الاعتراف بأن المقابر ليس بها حرمات ولكنها سارت مقلبا للقمامة.



وطالبت محافظ الشرقية، بإصدار توجيهاته برفع أكوام القمامة من شوارع وميادين الشرقية وخصوصا الزقازيق التى تعيش على أكوام من القمامة.

