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حوادث

النيابة تصرح بدفن ضحايا انقلاب جرار بالشرقية .. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:07 م
حادث ديرب نجم
حادث ديرب نجم
وائل شاهين - محمد الطحاوى
تسلم أهالى 5 سيدات لقين مصرعهن في حادث انقلاب جرار زراعى بمصرف تل القاضى، أثناء ذهابهن للعمل لجمع محصول القطن، جثامينهن من مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، عقب تصريح النيابة العامة بدفنهن.

كان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بانقلاب جرار زراعي محمل بعمال يومية في مصرف تل القاضي التابع لمركز ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع 5 سيدات وإصابة 6 أخريات جراء الحادث.

وأكد الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابات تم نقلهن لمستشفى ديرب نجم لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، مشيرًا إلى أن الجثامين تم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وفي وقت لاحق، تم تحويل سيدتين من المصابات لمستشفى الزقازيق الجامعى لتلقي العلاج اللازم، ووصل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثث المتوفيات.
النيابة تصرح بدفن ضحايا انقلاب جرار بالشرقية .. صور
النيابة تصرح بدفن ضحايا انقلاب جرار بالشرقية .. صور
النيابة تصرح بدفن ضحايا انقلاب جرار بالشرقية .. صور
النيابة تصرح بدفن ضحايا انقلاب جرار بالشرقية .. صور
النيابة تصرح بدفن ضحايا انقلاب جرار بالشرقية .. صور
النيابة تصرح بدفن ضحايا انقلاب جرار بالشرقية .. صور

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