حكم الصلاة منفردا خلف صف مكتمل

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة على الراجح من أقوال الفقهاء بدليل أنَّ أبا بكرة جاء ورسولُ الله راكعٌ، فركعَ دونَ الصفِّ، ثمَ مشى إلى الصف، فلمَّا قضى النبي- صلى الله عليه وسلم -صلاتَه قال: "أيكم الذي ركع دون الصف ثمَ مشى إلى الصف؟ " فقال أبو بكر: أنا، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "زادَكَ اللهُ حِرصًا ولا تَعُد" سنن أبي داود (2/ 20) فلما لم يأمره النبي بالقضاء دل على أن ما فعله قد أجزأه عن صلاته وقوله ولا تعد يكون للكراهة .



وجاء ذلك فى الإجابة على سؤال: "ما حكم الصلاة منفردا خلف الصف المكتمل؟".



وأضاف المجمع قائلًا " أن الفقهاء اختلفوا فيمن يأتى بعد اكتمال الصف ، والأولى أن يصلي منفردا ولا يجذب أحدا من الصف الذي قبله ، وهذا لا يشمله النهي عن الانفراد خلف الصف لأنه لم يتعمد الانفراد، ولأنه لو جذب واحدا إلى نفسه لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولا أوقع الخلل في الصف الذي قبله.