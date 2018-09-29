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أخبار العالم

لافروف: سلام الفلسطينيين مع إسرائيل يتوقف على تحقق شرط وحيد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:59 م
لافروف وابومازن
لافروف وابومازن
على صالح
حث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على إنهاء الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، ودعا إلى توحيد الجهود العالمية في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في أماكن أخرى. 

وقال "لافروف"، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية، إن عملية السلام تحتاج إلى شرط وحيد وهو الحفاظ على التركيز على التسوية العادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من تعقيد الوضع في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

وأضاف "يجب ألا نغفل عن المشكلة الفلسطينية القديمة، فالحل العادل أمر حاسم إذا أردنا أن يتعافى الشرق الأوسط بأكمله".

وتابع: "أريد أن أحذر من محاولات لاحتكار عملية السلام".

وشدد كبير الدبلوماسيين الروس على الحاجة إلى جهد عالمي موحد لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين، مسترشدًا بقرارات الأمم المتحدة وبمساعدة المجتمع العربي. 

ونوه "لافروف"، بأن روسيا ستعمل من أجل تحقيق السلام داخل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والمجموعات الإقليمية الأخرى. 

كما أعرب وزير الخارجية الروسي، عن قلقه إزاء محاولات تقويض التسوية المحتملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار ما يسمى بحل الدولتين. 

وقال "لم نتخل أبدًا عن الآلية التي تم إقرارها عالميًا للوساطة - اللجنة الرباعية، إننا نرى ما يجري، إنها محاولة مستمرة لتفكيك كل الأحجار الأساسية في الاتفاق المحتمل على حل الدولتين، وهذا سبب".

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