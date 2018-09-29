مارسيال ولوكاكو يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام وست هام

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة وست هام يونايتد، بعد قليل، على ملعب "لندن"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



حراسة المرمى: دي خيا.



خط الدفاع: أشلي يونج - سمولينج - لينديلوف - لو شاو.



خط الوسط: فيلايني - ماتيتش - سكوت مسي توميني - بوجبا.



خط الهجوم: مارسيال - لوكاكو.