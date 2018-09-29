العثور على رضيعة داخل حقيبة أمام عقار وسط الإسكندرية

تحقق الاجهزة الأمنية لكشف غموض العثور على رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر داخل حقيبة أطفال أمام منزل شخص بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية.



ورد بلاغ لقسم شرطة العطارين من المدعو"م.ح.ح" 48 عاما، عاطل، مقيم شارع بهجت بمنطقة الأزاريطة يفيد عثوره على طفلة تبلغ من العمر 7 أشهر تقريبا ترتدي كامل ملابسها داخل حقيبة أطفال أمام العقار سكنه.



وجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إدارة البحث الجنائي بالنشر عن الطفلة بأوصافها والتحري عن الواقعة.



تحرر المحضر رقم 5146 /2018 إداري قسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.