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رياضة

إلغاء نتيجة مباراة منفلوط وسمالوط بسبب خطأ إداري.. مستند

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:01 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قررت لجنة المسابقات بالمجموعة الثالثة، من دوري الدرجة الثالثة إلغاء نتيجة مباراة منفلوط وسمالوط واحتسابها لصالح منفلوط بنتيجة هدفين اعتباريين بسبب خطأ إداري.

وجاء الخطأ الإداري الذي حدث من فريق مركز شباب سمالوط بعد إشراك اللاعب مصطفى دكروري مقرحي بالمباراة، ولديه 3 إنذارات.

وحقق فريق سمالوط، الفوز على منفلوط في المواجهة بهدفين دون رد، ولكن قرار لجنة المسابقات غير مسار النقاط الثلاث لصالح منفلوط.

وبعد هذا القرار رفع منفلوط رصيده للنقطة 7 ليقفز للمركز الخامس، بينما تراجع رصيد مركز شباب سمالوط لـ4 نقاط في المركز الثامن بترتيب المجموعة الثالثة.
إلغاء نتيجة مباراة منفلوط وسمالوط بسبب خطأ إداري.. مستند

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