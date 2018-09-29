4 سيارات إطفاء لإخماد حريق أعلى عقار وسط الإسكندرية

دفعت قوات الحماية المدينة في الإسكندرية، اليوم السبت، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في ورشة خياطة أعلى عقار قديم بمنطقة المنشية، دون حدوث إصابات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق أعلى عقار قديم بدائرة قسم شرطة المنشية.



انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وقوات من إدارة الحماية المدنية و4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وتبين من الفحص نشوب حريق بغرفة أعلى سطح عقار مكون من طابقين، تستخدم كورشة خياطة لصناعة الملابس الجاهزة، ما أدى لاحتراق بعض محتوياتها ، دون حدوث إصابات.



تحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.