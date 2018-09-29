الطيران اليوم.. وفد ياباني في مطار برج العرب لتفقد المبنى الصديق للبيئة.. مناقشات حول جدولة المديونية مع قطاع البترول.. مصر للطيران تنتظر تفتيشا لتجديد اعتماد الأيوزا

وفد ياباني في مطار برج العرب لمتابعة إنشاء المبنى الصديق للبيئة

القابضة للمطارات تقرر تشكيل لجنة للتفتيش على المطارات

اجتماعات بين الطيران المدني والبترول لبحث جدولة المديونية

غدا.. تفتيش دوري على مصر للطيران لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا

ينشر موقع "صدى البلد" لمتابعي قطاع الطيران، الحركة اليومية التي يشهدها على مستوى مطار القاهرة والمطارات المصرية والقطاعات التابعة له، والتي بدأت صباح اليوم، السبت، بزيارة وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الياباني إلى مطار برج العرب، حيث قام الوفد بزيارة تفقدية للمطار، رافقهم خلالها اللواء طارق فوزى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان فى استقبالهم اللواء محمد كمال، مدير المطار.تأتى هذه الزيارة فى إطار التطورات الإنشائية التى تشهدها المطارات المصرية فى الفترة الحالية وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، لمتابعة أعمال إنشاء المبنى المستقبلى الصديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" بمساحة 34 ألفا و100 متر مسطح، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة فى 2030.ويتميز مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب بأنه أول مبنى صديق للبيئة فى مصر، فى ضوء استراتيجيات الدولة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، ومنها استخدام نظام الطاقة الشمسية ونظام التكييف VRV الذى يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات الحرارية، إضافة لتوفير مساحات أكبر لاستخدام الإضاءة الطبيعية، بجانب الإضاءة الصناعية LED التى توفر الطاقة.وتشمل أعمال التطوير بمطار البرج العرب إنشاء "ممر" جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100 ألف متر مسطح، وطرق تصل بين الممر الحالى والممر الجديد، وتتضمن الخطة أيضا إنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إضافة لمنطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحى ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.وتجدر الإشارة الى أن مطار برج العرب يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية لموقعه الجغرافي المتميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما يجعله مركزا للنقل والتجارة ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتوفير خدمات النقل الجوى لسكان مدينة الإسكندرية وجميع مدن الوجه البحرى.وقررت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة الطيار أحمد جنينة، وتشكيل لجنة للتفتيش على المطارات، ورصد أوجه القصور داخل صالات السفر والوصول.وأفادت مصادر بالشركة، بأن اللجنة سوف تتولى متابعة توجيهات الفريق يونس المصري خلال جولاته التفقدية، وتتم محاسبة مديري المطارات على الملاحظات التي يتم تدوينها.وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بالتفتيش علي مطار برج العرب، وكتابة تقرير حول أوضاع الصالات ومستوى الخدمة المقدم للركاب، خاصة أنه ثاني أكبر مطار من حجم التشغيل بعد مطار القاهرة الدولي.وكشفت مصادر مطلعة أن سلطات الطيران المدني عقدت، خلال الأيام الماضية، اجتماعات موسعة مع المسئولين بقطاع البترول، لمناقشة جدولة الالتزامات المالية على شركة مصر للطيران، وإزالة بعض النقاط الخلافية بين الجانبين.وقالت مصادر بوزارة الطيران، إن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أصدر توجيهاته بضرورة إسقاط الديون على الشركة التي تقوم بسداد كل التزاماتها المادية بطريقة منتظمة، خاصة خلال الفترة الأخيرة.وأضافت المصادر أنه تم التعاون بين كل الجهات بالوزارة للانتهاء من الالتزامات المالية حتى تعود الشركة لتحقيق المكاسب بعد الخسائر التي شهدتها منذ قيام ثورة يناير، خاصة بعد التعاقد على أكبر صفقة طيران في تاريخ الشركة، والتي تضم 45 طائرة يبدأ تسليمها فبراير 2019.وتخضع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، غدا، الأحد، للتفتيش الدوري لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا "IATA Operational Safety Audit" وهى شرط عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، وذلك لمدة 5 أيام، تبدأ خلال الفترة من 30 سبتمبر وتنتهي 4 أكتوبر المقبل.وشددت الشركة على العاملين، على أهمية التواجد في مواقع العمل اعتبارا من الثامنة صباحا، وعدم السماح للعاملين أو غير العاملين بدخول مبني رئاسة الشركة بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا، وعدم ترك المكاتب أو أماكن العمل، وإيقاف الإجازات والرحلات خلال فترة التفتيش، والاهتمام بنظافة أماكن العمل والمظهر العام، وارتداء العاملين في الصيانة اليومية والدورية والمعدات وورش العمرات زي العمل المقرر لكل فئة، وتعليق كارت التعارف ID لجميع العاملين بالشركة وتصاريح المهبط وصعود الطائرات بشكل دائم طوال التواجد بالعمل كل على حسب طبيعة عمله.يذكر أن شركة مصر للطيران تخضع سنويا لتفتيش الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا "IATA Operational Safety Audit"، حيث إنها شرط عضوية الشركات بالاتحاد.