ضبط 4 مصانع دون ترخيص في حملة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 4 مصانع دون ترخيص لإنتاج الملابس والبلاستيك ولعب الأطفال والأكياس الورقية بمدينة شبرا الخيمة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد أصدر تعليمات للعميد خالد محمدي رئيس مباحث التموين بشن حملة مكبرة بشبرا الخيمة وأسفرت عن ضبط "عصام.ع.ا" المسئول عن مصنع ملابس جاهزة بمدينة الأمل الجديدة و"بلال.ص.ع" المسئول عن مصنع أكياس ورقية، لإدارته المصنع بدون ترخيص.



كما تم ضبط "محمد.ر" المسئول عن مصنع بلاستيك، لاستخدامه خامات ومواد رديئة ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر، و"سيد.ل.ا" المسئول عن مصنع لعب أطفال لاستخدامه خدمات غير صالحة للاستخدام الآدمي والمصنعين بدون ترخيص.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

