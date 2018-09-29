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أخبار العالم

مقاتلة أمريكية تنفذ أولى ضرباتها الجوية في أفغانستان

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) : "إن القوات الأمريكية نفذت ضرباتها الجوية الأولى باستخدام طائرة من طراز (إف-35) في أفغانستان".

ووفقا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"..أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا أعلنت فيه أن طائرة من طراز (إف-35 لايتنيج) نفذت أولى هجماتها في منطقة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية لدعم عملية الحرية في أفغانستان أمس الأول الخميس.

وأضاف البيان أن الضربة الجوية لدعم عمليات التطهير الأرضية ، اُعتبرت ناجحة من قِبل قائد القوات البرية ولم يكشف البنتاجون عن المزيد من التفاصيل عن الضربة الجوية.

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