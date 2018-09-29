مقاتلة أمريكية تنفذ أولى ضرباتها الجوية في أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) : "إن القوات الأمريكية نفذت ضرباتها الجوية الأولى باستخدام طائرة من طراز (إف-35) في أفغانستان".
ووفقا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"..أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا أعلنت فيه أن طائرة من طراز (إف-35 لايتنيج) نفذت أولى هجماتها في منطقة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية لدعم عملية الحرية في أفغانستان أمس الأول الخميس.
وأضاف البيان أن الضربة الجوية لدعم عمليات التطهير الأرضية ، اُعتبرت ناجحة من قِبل قائد القوات البرية ولم يكشف البنتاجون عن المزيد من التفاصيل عن الضربة الجوية.
ووفقا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"..أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا أعلنت فيه أن طائرة من طراز (إف-35 لايتنيج) نفذت أولى هجماتها في منطقة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية لدعم عملية الحرية في أفغانستان أمس الأول الخميس.
وأضاف البيان أن الضربة الجوية لدعم عمليات التطهير الأرضية ، اُعتبرت ناجحة من قِبل قائد القوات البرية ولم يكشف البنتاجون عن المزيد من التفاصيل عن الضربة الجوية.