مقاتلة أمريكية تنفذ أولى ضرباتها الجوية في أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) : "إن القوات الأمريكية نفذت ضرباتها الجوية الأولى باستخدام طائرة من طراز (إف-35) في أفغانستان".



ووفقا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"..أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا أعلنت فيه أن طائرة من طراز (إف-35 لايتنيج) نفذت أولى هجماتها في منطقة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية لدعم عملية الحرية في أفغانستان أمس الأول الخميس.



وأضاف البيان أن الضربة الجوية لدعم عمليات التطهير الأرضية ، اُعتبرت ناجحة من قِبل قائد القوات البرية ولم يكشف البنتاجون عن المزيد من التفاصيل عن الضربة الجوية.

