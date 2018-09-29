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حوادث

خادمة تضع مخدرا لمخدومها وتسرق أمواله ومتعلقاته بمدينة نصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:10 م
القبض علي متهمة
القبض علي متهمة
كتب محمد صبرى
استغلت خادمة شيخوخة مخدومها، وقامت بوضع مخدر له داخل مشروب، وتمكنت من سرقة أموال ومتعلقات من شقته بمدينة نصر، حيث تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبطها.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من موظف بالمعاش باكتشافه سرقة 12 ألف جنيه و4 ساعات يد رجالي وهاتف محمول من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة، تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل سكن المجنى عليه، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة طرفه.

تم ضبطها، واعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها نظرا لعملها كخادمة طرف المجني عليه وعلمها بمعاناته من أمراض الشيخوخة، خططت لسرقته، وبتاريخ الواقعة قامت بمغافلته ووضعت عقارا منوما داخل مشروب أعدته له، وعقب تناوله وفقده الوعي استولت على المسروقات، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط جميع المسروقات.

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