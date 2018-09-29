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أخبار العالم

الصين ونيبال تتفقان على تسهيل الاستثمار المشترك في قطاع الطاقة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
اتفقت الصين ونيبال على تسهيل الاستثمار المشترك في قطاع الطاقة، وذلك خلال الاجتماع الأول لآلية التنفيذ النيبالية-الصينية المشتركة الذي عقد في العاصمة النيبالية (كاتمندو).

وترأس الوفد الصيني "خه يانغ" المسؤول بالمصلحة الوطنية الصينية للطاقة، فيما ترأس الجانب النيبالي أنوب كومار أبادهياي المسؤول بوزارة الطاقة والمياه والموارد والري.

وذكر بيان مشترك صدر عقب الاجتماع - ووفقا لوسائل إعلام صينية اليوم السبت - أن الجانبين عرضا ما لديهما من نظم طاقة وآفاق استثمار وأسواق طاقة وخطط مستقبلية، وذلك من بين أمور أخرى بهدف أن يصبح كل منهما على دراية بنظام الطاقة لدى الآخر.

وأضاف البيان أنه تم - خلال الاجتماع - مناقشة التعاون المحتمل في مجال الطاقة وإمكانية تطوير ترابط عبر الحدود.
وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة والمياه والموارد والري النيبالية "دينيش جيميري" - في تصريح عقب الاجتماع - إن الجانبين اتفقا على إعداد خطة للتعاون في شبكات الطاقة بمجرد أن تعطى السلطات المختصة في البلدين الضوء الأخضر.

وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لإعداد الخطة، وأن الخطة ستشمل أيضا تحديد مشروعات الطاقة واختيارها من أجل تحقيق التنمية المشتركة.

وكان وزيرا الطاقة في الصين ونيبال قد وقعا مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة خلال زيارة رئيس الوزراء النيبالي "كيه بي شارما أولي" إلى الصين شهر يونيو الماضي.

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