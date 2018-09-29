الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تناقش أجندتها التشريعية

‏تعقد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب اجتماعا خلال أيام برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، لمناقشة استعدادات الهيئة البرلمانية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.



وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت، أن الهيئة البرلمانية للحزب وضعت رؤية شاملة سوف تتم مناقشتها فى هذا الاجتماع حول الأجندة التشريعية للحزب، وفى مقدمتها مناشدة هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الإسراع فى إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان لمناقشته خلال شهر أكتوبر المقبل لإقراره حتى يتم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.



وقال الشريف إن الذى يحمل أعباء هذه المجالس أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أن وجود هذه المجالس سوف يساعد الحكومة، خاصة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لدعم جهوده الكبيرة فى إحكام الرقابة على الجهاز التنفيذى داخل المحليات بجميع مستوياتها على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى للقضاء على الفساد بجميع صوره وأشكاله، خاصة أن دستور 2014 فيه صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية المحلية وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين داخل المحليات.



وأوضح أن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة يعد مشروع قانون للنقل البحرى سيجعل من مصر مركزا كبيرا فى كل ما يتعلق بمنظومة النقل البحرى بما فيها صناعات هذا القطاع، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة وكبيرة لم تستغل بعد، وهذا التشريع الذى شارك فى إعداده خبراء وأساتذة جامعات ومتخصصون فى كل ما يتعلق بقطاع النقل البحرى سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح الاقتصاد البحرى.



واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر هذا التشريع بمثابة هدية من حزب المؤتمر لمصر لإصلاح وتحديث وتطوير وتحقيق انطلاقة عالمية لمنظومة النقل المصرى وبما يكفل تحقيق المليارات من الدولارات لصالح مصر، وأيضا مئات الآلاف من فرص العمالة الحقيقية.



وأضاف "الشريف" أن حزب المؤتمر سوف يتقدم برؤية شاملة حول قانون الأحوال الشخصية وأيضا قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى المشاركة بأفكار ورؤى الحزب ولجانه النوعية فى القضاء على مشكلات الصحة والتعليم والثقافة، تماشيا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى والحفاظ على الهوية المصرية.