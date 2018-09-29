مواطن يشكو من انتشار التكاتك في المعصرة

أرسل "عادل محمد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، شكوى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يتضرر فيها من انتشار التكاتك بالشوارع الرئيسية بمنطقة المعصرة معرقلين حركة سير السيارات.



وأكد على انتشار التكاتك بحي المعصرة وأخذ أصحابها الشوارع الرئيسية موقفا لهم وسيرهم عكس الاتجاه معرقلين حركة السير ومعتدين على مساحة الشارع مفسدين المظهر الحضارى للحي، مشيرا إلى أنه تم تقديم عدة شكاوى للحى لحل المشكلة ولكن بلا رد.



وطالب عادل المسؤولين والجهات المسؤولة بسرعة حل المشكلة وإزالة التكاتك لإعادة حركة المرور لطبيعتها.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

