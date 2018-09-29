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أخبار العالم

رسميا .. فوز مرشح المعارضة صليح بالانتخابات الرئاسية في المالديف

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلنت لجنة الانتخابات في المالديف، اليوم /السبت/ فوز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح رسميا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الـ23 من الشهر الجاري.

ونقلت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية عن الأمين العام للجنة الانتخابات صلاح رشيد قوله " إن صليح المرشح عن الحزب الديمقراطي المالديفي فاز بهامش بلغت نسبته المئوية 16.8%، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 89.2 بالمائة".

وقد أصدرت اللجنة بالفعل نتائج مؤقتة، إلا أنه وفقا لقانون الانتخابات، ينبغي نشر النتائج الرسمية في غضون سبعة أيام من الانتخابات، وكان رئيس جزر المالديف عبد الله يمين قد أقر - يوم الاثنين الماضي - بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح.

يذكر أن المالديف أصبحت من الديمقراطيات متعددة الأحزاب في عام 2008 بعد عقود من الحكم الاستبدادي

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