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أخبار العالم

وزيرا خارجية الجزائر والكويت يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
بحث عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، واتفقا على تعزيزها في جميع المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء الذي عقد بنيويورك على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شهد تقييما للعلاقات الثنائية وأفق تعزيزها.

وأشاد الوزيران بجودة العلاقات الثنائية وأعربا عن التزامهما بالعمل سويا من أجل تعزيزها أكثر طبقا لتعليمات قادة البلدين، واتفقا على تسريع تحضيرات انعقاد الدورات المقبلة للجنة المشتركة والمشاورات السياسية بين البلدين.

وتطرق الوزيران إلى الأوضاع في العالم العربي حيث شددا في هذا الصدد على ضرورة دعم الحلول السياسية التي تحفظ سيادة ووحدة الدول وكذا احترام وإرادة شعوبها، كما تم التطرق خلال هذه المحادثات إلى القضايا المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

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