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وزير الاتصالات: 20 خدمة جديدة على الهواتف الذكية منتصف 2019 ..صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تعتزم خلال منتصف العام المقبل، إطلاق نحو 20 خدمة جديدة تتعلق بالهواتف الذكية.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح مؤتمر ومعرض "Techne Summit" لريادة الأعمال، اليوم السبت، الذي يقام في نسخته الرابعة بمكتبة الإسكندرية، وينظمه مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن تلك الخدمات تقدم من خلال عدد من التطبيقات توفر خدمات منها الشهر العقاري وتراخيص السيارات والضرائب، مع إتاحتها أيضا عبر المواقع الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة للعمل على تطويرها مثل تلك التطبيقات.

كما أشار الوزير إلى أن نحو ٧٦٪ من الوظائف في الدولة يتم توفيرها من جانب القطاع الخاص والمتوسط ومتناهى الصغر، لافتا إلى ان تلك النسبة في تزايد مستمر مع قيام الحكومة بهيحلة المؤسسات التابعة لها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعتبر قطاعا واعدا فيما يتعلق بخلق فرص للعمل وعلى الجومة مساعدتهم بكل امكانياتها.

وشدد الوزير، على ضرورة أن يكون هناك تدريب للشباب الراغب في الالتحاق بسوق العمل من خلال تدريب جاد وحقيقي، من خلال الوزارة وخاصة وان متطلبات السوق اختلفت عما كانت قبل ثلاث سنوات.

ويضم المؤتمر مجموعة من أكثر من 100 متحدث من 22 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، ألمانيا، الأرجنتين، ولبنان، كما يشارك 250 شركة من مصر ودول العالم منها 180 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من العديد من دول العالم، بالإضافة إلى 70 من المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة، ويحضر المؤتمر أكثر من 3000 زائر.
وزير الاتصالات: 20 خدمة جديدة على الهواتف الذكية منتصف 2019 ..صور
وزير الاتصالات: 20 خدمة جديدة على الهواتف الذكية منتصف 2019 ..صور
وزير الاتصالات: 20 خدمة جديدة على الهواتف الذكية منتصف 2019 ..صور
وزير الاتصالات: 20 خدمة جديدة على الهواتف الذكية منتصف 2019 ..صور
وزير الاتصالات: 20 خدمة جديدة على الهواتف الذكية منتصف 2019 ..صور

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