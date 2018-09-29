5 مسابقات جديدة لرواد الأعمال بمصر بمكتبة الإسكندرية بقمة تكني 2018

أطلقت قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال 2018 اليوم السبت بمكتبة الإسكندرية، 5 مسابقات جديدة في إطار دعمها للشباب ورواد الأعمال وتشجيع الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة.



وصرح المهندس طارق القاضي مؤسس قمة تكني بأن المسابقات تهدف إلى اكتشاف أفكار جديدة ودعم رواد الأعمال والمبتكرين بالإضافة إلى تشجيع روح الابتكار وريادة الأعمال والإبداع في مجال التكنولوجيا لدى الشباب خاصة أن المسابقات جميعها مفتوحة، ومتنوعة ما يتيح الفرصة لفوز أكبر عدد ممكن.



وأوضح القاضي أن المسابقات الخمس هي: المسابقة الأولى مقدمة من مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ( TIEC) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومخصصة لأفكار المبتكرة؛ والمسابقة الثانية؛ مقدمة من المعهد السويدي في مصر ويتنافس فيها الشباب أصحاب المشاريع المبتكرة للفوز برحلة إلى السويد تشمل حضور برنامج متخصص في ريادة الأعمال، ينظمه المعهد السويدي في ستوكهولم؛ والمسابقة الثالثة مقدمة من هيئة التنمية والتعاون الدولي الألمانية ( GIZ) ومقدمة للشركات الناشئة؛ أما المسابقة الرابعة مقدمة من شركة أكسا، ومخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية؛ والمسابقة الخامسة مقدمة من حاضنة مينت التابعة لإيجي بنك، ومخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.



وأشار إلى أن لجان تحكيم هذه المسابقات يشارك فيها نخبة من أصحاب الخبرات في الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال من الخبراء ومسئولي الحاضنات وكبار المستثمرين ورواد الأعمال.