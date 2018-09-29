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أخبار العالم

التيار الصدري يحذر من تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
حذر التيار الصدري في العراق بزعامة مقتدى الصدر اليوم السبت من تصاعد الصراع الأمريكي – الإيراني على خلفية إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة.

وقال حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري - في تصريحات لقناة (الإخبارية) العراقية - : "إن ما نسمعه الآن من تصريحات متشنجة بين إيران وأمريكا سيكون له أثر سلبي بكل تأكيد على الوضع العراقي ، فهاتان الدولتان لاعبان أساسيان في الساحة العراقية"..مشيرا إلى أنه كان من الأولى على الولايات المتحدة أن تغلق قنصليتها خلال الاحتجاجات والتظاهرات وحرق المقرات وليس بهذا التوقيت خصوصا أن المحافظة مستقرة أمنيا.

وأضاف :"إن إغلاق القنصلية الأمريكية بهذا التوقيت له هدف وهو يصب في تصعيد الصراع الأمريكي - الإيراني ؛ ونحن نخشى هذا التصاعد لما له تأثير على الوضع العراقي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن مساء أمس الجمعة إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة بسبب تهديدات أمنية.
وأفاد مصدر أمني عراقي أمس بسقوط 3 صواريخ قرب القنصلية الأمريكية، قرب مطار البصرة الدولي، مشيرا إلى أن السلطات داخل المطار أخلت الموظفين المدنيين وأبراج المراقبة تحسبا لأي طارئ.

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