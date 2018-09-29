بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التأهل لدور الـ16 بكأس زايد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة فى ساعة مبكرة صباح اليوم بعد خوضها مباراة الإياب بدور الـ 32 لبطولة زايد للأندية العربية الأبطال، أمام فريق القادسية الكويتي، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى 1/1 والتأهل لدور الـ 16 للبطولة.



ويحصل الفريق على راحة سلبية من المران اليوم، على أن يتدرب الفريق، الأحد، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى يوم السبت المقبل في بطولة السوبر المصرى السعودى بالرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى.



