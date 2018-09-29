أوليفييه روستينج يطلق مجموعة فساتين مستوحاة من أزياء مصر القديمة..صور

ما زالت الحضارة المصرية القديمة بكل مراحلها الزمنية، مصدر إلهام للعديد من الفنانين ومصممي الأزياء حول العالم، حيث قدمت إحدى دور الأزياء الفرنسية مجموعتها الأخيرة كاملة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.



واستوحى مصمم الأزياء الفرنسي أوليفييه روستينج (33 عاما)، الشكل العام لمجموعته النسائية الجديدة من أزياء مصر القديمة، ومزج بين الماضي والحاضر في المجموعة الجديدة لدور أزياء "بلمين" الفرنسية، وحملت أزياؤه الطابع الفرعوني، فتضمن العرض أزياء عليها النقوش الهيروغليفية، وأخرى عبارة عن لفائف وشرائط تشبه إلى حد كبير أقمشة التحنيط.



واستلهم المصمم في عرضه أيضا من طريقة ملابس نابليون بونابرت، فشملت الملابس قطع واسعة ومموجة بنفس طريقة ملابس الحملة الفرنسية في مصر، والأكتاف الضخمة،أما الأزياء الجلدية التي بدت صلبة، فيبدو أنها مستوحاة من التماثيل الفرعونية القديمة، وفقًا لـ"businessoffashion.".



ولم يقتصر الاهتمام بالحضارة الفرعونية، على الأزياء فقط، فالموسيقى التصويرية خلال العرض كانت ملهمة للحضارة المصرية، وكانت من ثمانينات القرن الماضي، وأقيم العرض في صالون فندق "لو هوتيل دي فيل" الفرنسي.



وعكس العرض للجمهور ما أراد روستينج توضيحه، حتى أنه تعاون مع شركة Oculus لسماعات الواقع الافتراضي ليستمتع الحاضرون برؤية بزاوية 360 درجة.