ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أوليفييه روستينج يطلق مجموعة فساتين مستوحاة من أزياء مصر القديمة..صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:21 م
من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي
أماني إبراهيم
ما زالت الحضارة المصرية القديمة بكل مراحلها الزمنية، مصدر إلهام للعديد من الفنانين ومصممي الأزياء حول العالم، حيث قدمت إحدى دور الأزياء الفرنسية مجموعتها الأخيرة كاملة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

واستوحى مصمم الأزياء الفرنسي أوليفييه روستينج (33 عاما)، الشكل العام لمجموعته النسائية الجديدة من أزياء مصر القديمة، ومزج بين الماضي والحاضر في المجموعة الجديدة لدور أزياء "بلمين" الفرنسية، وحملت أزياؤه الطابع الفرعوني، فتضمن العرض أزياء عليها النقوش الهيروغليفية، وأخرى عبارة عن لفائف وشرائط تشبه إلى حد كبير أقمشة التحنيط.

واستلهم المصمم في عرضه أيضا من طريقة ملابس نابليون بونابرت، فشملت الملابس قطع واسعة ومموجة بنفس طريقة ملابس الحملة الفرنسية في مصر، والأكتاف الضخمة،أما الأزياء الجلدية التي بدت صلبة، فيبدو أنها مستوحاة من التماثيل الفرعونية القديمة، وفقًا لـ"businessoffashion.".

ولم يقتصر الاهتمام بالحضارة الفرعونية، على الأزياء فقط، فالموسيقى التصويرية خلال العرض كانت ملهمة للحضارة المصرية، وكانت من ثمانينات القرن الماضي، وأقيم العرض في صالون فندق "لو هوتيل دي فيل" الفرنسي.

وعكس العرض للجمهور ما أراد روستينج توضيحه، حتى أنه تعاون مع شركة Oculus لسماعات الواقع الافتراضي ليستمتع الحاضرون برؤية بزاوية 360 درجة.
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي
من عرض الأزياء الفرنسي من عرض الأزياء الفرنسي

ترشيحاتنا

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

الأزهر ينعى ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا

رسميا.. الكاف يوقف مرتضى منصور عاما ويغرمه 40 ألف دولار

ضبط نظامين لتمرير المكالمات الدولية بعين شمس وأكتوبر.. صور

بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور

في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات كوثر العسال

بمشاركة مصر .. أمريكا تستضيف قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من الناتو

خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

هازارد يقرر إيقاف طريقة احتفاله بالأهداف.. لهذا السبب

ليفربول بقيادة محمد صلاح فى اختبار صعب أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

القبض على المتهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

عمرو حسن يوضح حقيقة مخاطر السونار علي الحامل والجنين .. فيديو
5 أسباب خطيرة تؤدي لحدوث العيوب الخلقية عند الأجنة.. فيديو
مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. بث مباشر
تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟