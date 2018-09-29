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برلمان

تشريع جديد أمام البرلمان لسداد مستحقات الدولة من المياه والكهرباء

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:21 م
الدكتور سعيد حساسين
الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام
أحمد أيمن
كشف الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه سوف يتقدم باول مشروع قانون لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والذى سوف تبدأ جلساته يوم الثلاثاء المقبل، بشأن تحصيل حقوق الدولة من متأخرات مياه الشرب والكهرباء سواء كانت لدى القطاع الخاص أو الأشخاص أو شركات قطاع الأعمال العام ودواوين الوزارات والمحافظات.

وقال "حساسين" فى بيان صحفى له، إن فلسفة مشروع القانون تدور حول منح ميزة تتمثل فى نسبة خصم تصل ما بين 40% و 30% لمن يقومون بسداد مستحقات المياه والكهرباء خلال فترة محددة سنويا سيتم تضمينها فى مشروع القانون.

وأكد أن هذا التشريع يكفل تحقيق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.

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