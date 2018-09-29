إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا

أصيب 4 سياح من التشيك داخل مطعم في إسطنبول بتركيا بجروح خطيرة نتيجة انفجار شعلة ملتهبة، وعرضت لقطات نشرتها اليوم السبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية رصدت حادث العشاء في مطعم "نصرت ايتيلر ستيك هاوس" في إسطنبول اللحظة الكارثية لانفجار الشعلة الملتهبة.



ووفقا للصحيفة فإن الاشتعال الملتهب حدث فجاة نتيجة سائل صبه النادل على النار عن طريق الخطأ، وعند هذه اللحظة انفجرت شعلة الشمع المضيئة على الطاولة وامتدت ألسنة اللهب لتصيب السياح الأربعة بإصابات وحروق بالغة.



وتعرضت السائحة التشيكية كريستيانا تريسناكوفا إلى حروق شديدة عندما اشتعلت النار في ملابسها.



ووصف شهود عيان كيف أن المرأة وصديقها فيكتور هاجيك، الرئيس التنفيذي لشركة تراسنكوفا ومقرها هونج كونج، فجأة للنيران، وتم الإبلاغ عن خطورة حالات الإصابة.



