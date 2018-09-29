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أخبار البلد

تصميم بطاقات تعريف لفريق عمل حملة فيروس سي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
صممت نقابة صيادلة القليوبية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان كروت التعريف الخاصة بفريق العمل في مبادرة رئيس الجمهورية: "مصر خالية من فيروس سي".

وتعد منظومة القضاء على فيروس "سى" هى جزء من منظومة الإجراءات الإصلاحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السادس من يوليو الماضي، للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين بإجمالى تكلفة 18 مليارًا و200 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن منظومة القضاء على فيروس "سى" ترتكز على منع انتشاره وفحص 45 مليون مواطن بالكاشف السريع بتكلفة 2 مليار و322 مليون جنيه خلال عام، فضلا عن علاج حوالى 2 مليون و150 ألف مواطن بنسبة 5% من إجمالى المفحوصين بتكلفة 3 مليارات و250 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن أهم محاور منظومة القضاء على فيروس "سى" هى خفض معدل انتشار التهاب الكبد وعلاج المصابين المكتشفين، بالإضافة إلى إنهاء قوائم الانتظار الحالية فى أقرب وقت.

وقال رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، الدكتور وحيد دوس، إن ما تم فى آخر 4 سنوات في مجال مكافحة فيروسات الكبد يعتبر إنجازًا تاريخيًا.

ولفت إلى أن مصر تحولت من أكبر دولة فى نسبة الإصابة بفيروس سي إلى واحدة من الدول المرشحة للقضاء على فيروس سي.

وأضاف دوس، هناك 70 مليون مريض بفيروس سي حول العالم 5 ملايين منهم في مصر، موضحًا أنه تم علاج 2 مليون مريض تمامًا من الفيروس بنسبة شفاء تصل الى 90%، مؤكدًا أن هناك حوالى 3 ملايين مواطن لم يكتشفوا إصابتهم بالفيروس حتى الآن.

وقال الدكتور جون جبور، ممثل الصحة العالمية في مصر، نحن في جميع المحافل الدولية نثمن جهد القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الملف، وكذلك رؤية وزارة الصحة المصرية التي نفذت تعليمات الرئيس بعمل مسح شامل للمواطنين والأهم من ذلك القضاء على قوائم الانتظار وتوفير العلاج بسعر رمزي لكل مصاب، وهذا الأمر ليس بالهين، مضيفًا أنه لا يوجد دولة في العالم استطاعت أن تصل إلى المرحلة التي وصلت إليها مصر في ملف "فيروس سي".

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