بلجيكا تعتزم مقاضاة جوجل بسبب كشف مواقع عسكرية حساسة

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية عزمها مقاضاة شركة "جوجل" الأمريكية ، لعدم إذعانها لطلبات بتعتيم صور التقطتها أقمار صناعية لمواقع عسكرية حساسة.



وذكرت الوزارة - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم السبت - أنها طلبت تعتيم مواقع مثل القواعد الجوية ومحطات الطاقة النووية على خدمات "جوجل" للمسح باستخدام الأقمار الصناعية "لاعتبارات الأمن القومي".



وكانت "جوجل" أذعنت لطلبات مشابهة من حكومات أخرى بسبب قلق يتعلق بخدمات مثل "جوجل إيرث" و"خرائط جوجل" وخدمة "ستريت فيو"، التي تتيح رؤية الشوارع على الطبيعة، خشية أن يضر ذلك بالأمن.