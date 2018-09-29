وزير التعليم العالي: حريصون على تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع ألمانيا

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، صباح اليوم، السبت، كلًا من هايدرون تمبل مفوضة الشئون التعليمية والثقافية الخارجية والعلمية والبحثية بوزارة الخارجية الألمانية، وجوليوس جورج السفير الألماني بالقاهرة، والوفد الموافق لهما، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.





وفى بداية اللقاء، أكد عبد الغفار، على حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي مع ألمانيا، وذلك في ضوء الشراكة العلمية والبحثية بين الدولتين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.





وأشاد الوزير بمستوى التعليم التقنى الألماني، مطالبا التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجالات التعليم المهنى والتقنى والصناعى لخدمة أغراض التنمية فى مصر، لافتا إلى أهمية ربط التعليم الفنى بمتطلبات الصناعة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بمنظومة الصناعة الوطنية، مضيفا أنه بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه بسوق العمل المصرى بل والعالمى أيضا، سيعود ذلك بالنفع على القطاع الصناعى وبالتالى ينعكس إيجابيا على القطاعات الأخرى بالدولة.





وشدد على اهتمام القيادة السياسية بضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال التعليم فى إنشاء أفرع للجامعات الدولية فى مصر، مشيرا إلى إعلان الرئيس عام ٢٠١٩ عاما للتعليم.





وبحث الجانبان إمكانية إنشاء مجمع للجامعات الألمانية فى مصر، وأعرب الوزير عن أمله فى إنشاء هذا المجمع قريبا فى العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها من المدن الجديدة بمصر، مشيرا إلى أن هناك عددا من الجامعات الحكومية كالقاهرة وعين شمس وحلوان وأسيوط لديها برامج شراكة بالفعل مع عدد من الجامعات الألمانية.



